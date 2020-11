Covas busca voto evangélico em dia de eventos religiosos, a uma semana do 2º turno

A uma semana do segundo turno das eleições em São Paulo, o candidato Bruno Covas (PSDB) visita quatro eventos com religiosos neste domingo, 22, em busca do voto evangélico. O tucano, que já tem vantagem nesse segmento, recebeu apoio efusivo de líderes neopentecostais.

Durante a manhã, ele participou de uma reunião com jovens da Assembleia de Deus e de uma convenção de líderes da igreja. Por volta de 12h20, Covas fez uma breve aparição no culto da Igreja Mundial do Puder de Deus, para receber uma benção do apóstolo Valdemiro Santiago. O prefeito ficou pouco mais de cinco minutos no palco com Santiago, diante de milhares de fiéis no Brás.

“Eu chorei lágrimas de sangue aqui nessa igreja, e quando esse homem (Covas) entrou lá, uma das prioridades dele foi conceder o alvará dessa obra”, disse o líder evangélico. A declaração foi uma referência à lei de Anistia de Imóveis, aprovada há um ano, na qual templos religiosos puderam fazer a regularização sem pagar taxa – ao contrário de outros tipos de imóveis. “Eu sou um soldadinho seu, tá? Pode me convocar aí nas obras sociais”, disse Santiago.

Ainda durante o culto, o apóstolo negou que estivesse fazendo campanha para o prefeito. Santiago disse aos fiéis que estava apenas pedindo orações e abençoando sua saúde.

Mais tarde, o candidato negou que a medida de regularização de imóveis, na ano passado, tenha mirado o apoio de religiosos. Para Covas a medida beneficiou vários setores.

“A Lei de Anistia de Edificações já regularizou mais de 200 mil imóveis na cidade de São Paulo, templos e também locais de comércio, residências, beneficiou a todos de forma igual, portanto não é uma ação específica para essa ou aquela igreja”, justificou. “Não há nenhum tipo de compra de apoio.”



Covas já lidera entre evangélicos e católicos nas intenções de voto para o segundo turno, em relação a seu concorrente, Guilherme Boulos (PSOL). O tucano teve voto de 25% desse segmento no primeiro turno, acima de todos os demais candidatos, segundo a última pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo. Já Boulos teve apoio de 14% dos evangélicos.

A vantagem do prefeito é ainda maior entre os católicos, de quem recebe 35% dos votos. Os evangélicos são, no segmento religioso, o público com maior possibilidade de mudar de voto: 27% afirmam que não estão totalmente decididos e podem alterar até o dia da votação.