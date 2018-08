Corrida no Rio tem empate técnico entre Romário, Paes e Garotinho, diz Ibope

RIO – Divulgada nesta segunda-feira, 20, a primeira pesquisa do Ibope para o governo do Estado do Rio mostra empate técnico entre os candidatos Romário (Podemos), que tem 14% das intenções de voto, Eduardo Paes (DEM), ex-prefeito da capital, com 12%, e Anthony Garotinho (PRP), ex-governador do Rio, também com 12%. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o levantamento tem 95% de nível de confiança.

Tarcisio Motta (PSOL) tem 5% das intenções de voto, Indio da Costa (PSD), 3%, Marcia Tiburi (PT), 2%, e Pedro Fernandes (PDT), também 2%. Wilson Witzel (PSC), André Monteiro (PRTB), Marcelo Trindade (NOVO) e Daisy Oliveira (PSTU) estão todos com 1%. Luiz Eugênio (PCO) não foi citado pelos entrevistados. Brancos e nulos somam 35% e 11% dos entrevistados disseram não saber em quem vão votar.

Os índices de rejeição também foram divulgados. Garotinho lidera, com 55%, seguido de Paes (38%), Romário (23%), Indio (18%) e Tarcisio (12%).

+ Sem Lula, Bolsonaro lidera corrida presidencial com 20%, diz Ibope

A pesquisa foi veiculada pela TV Globo e pelo portal G1 e realizada entre os dias 17 e 20 deste mês – depois, portanto, do primeiro debate entre os candidatos, na última quinta-feira, 16, pela Band.

Foram ouvidas 1.204 pessoas no levantamento. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), sob os números BR-00596/2018 e RJ-03249/2018. Levantamentos anteriores colocavam Romário à frente, seguido de Paes e Garotinho, mas sem empate triplo.

Pernambuco

O candidato a governador de Pernambuco Paulo Câmara (PSB) aparece com 27% das intenções de voto, mostra pesquisa divulgada na noite desta segunda-feira, 20, pela TV Globo, G1 e Jornal do Commercio. O candidato Armando Monteiro (PTB) está com 21%. Como a margem de erro do levantamento é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos, Câmara e Monteiro estão tecnicamente empatados.

+ Conheça as diretrizes dos candidatos ao governo de Pernambuco nas eleições 2018

Os candidatos Ana Patrícia Alves (PCO) e Julio Lossio (Rede) tem 3% cada. Maurício Rands (Pros) e Simone Fontana (PSTU) aparecem com 2% cada um. Dani Portela (PSOL) tem 1%. Votos em branco e nulos somam 32% e não sabem ou não responderam 8% dos eleitores entrevistados

O Ibope também pesquisou a taxa de rejeição. Neste quesito, Paulo Câmara é o mais rejeitado, com 43%. Armando Monteiro aparece com 27% de rejeição. Dani Portela vem com 18%, assim com Julio Lossio. Ana Patrícia Alves, Maurício Rands e Simone Fontana são rejeitados por 17%. Poderiam votar em todos os candidatos 3% dos entrevistados.

A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo Jornal do Commercio. É o primeiro levantamento do Ibope realizado depois da oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral.

+ Ibope aponta empate técnico entre Doria e Skaf em São Paulo

Foram ouvidos 1.204 eleitores de todas as regiões de Pernambuco entre 17 e 19 de agosto. Os registros na Justiça eleitoral são: TRE PE-00006/2018 e TSE BR-09085/2018. O nível de confiança utilizado é de 95%.

Pará

O candidato do MDB, Helder Barbalho, está na dianteira da corrida estadual, com 43% das intenções de voto, segundo pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira (20) pela TV Liberal e pelo portal G1. O petista Paulo Rocha aparece em segundo, com 13%, seguido de Márcio Miranda (DEM), com 11%; Cleber Rabelo (PTSU), 3%; e Fernando Carneiro (PSOL), 3%.

Brancos e nulos totalizaram 17%, enquanto 10% dos eleitores pesquisados não souberam ou não opinaram. O levantamento é o primeiro realizado no Estado desde que foram oficializadas as candidaturas.

A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidos 812 eleitores, entre 15 e 19 de agosto. O levantamento está registrado no registro no TRE sob número PA-08797/2018 e no TSE sob BR-05823/2018. O nível de confiança é de 95%.