Convenção do PSB em Minas Gerais tem confusão e empurra-empurra

BELO HORIZONTE - Depois da decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de validar a convenção do PSB em Minas Gerais, delegados do partido e apoiadores do deputado federal Júlio Delgado, uma das principais lideranças da sigla, entraram em confronto na reunião, que estava sendo realizada na manhã de sábado, 4, em um hotel na região centro-sul de Belo Horizonte.

A confusão começou quando Júlio Delgado e o novo presidente do partido, Renê Vilela, chegaram à convenção. Sob gritos de "golpista", o deputado foi hostilizado. Delgado e Vilela pretendiam ler uma nota da direção nacional do partido que anulava a convenção. A orientação da Executiva Nacional se baseava em uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que confirmava a dissolução do antigo diretório do PSB em Minas.

Uma nova convenção deve ser marcada pela nova diretoria para o domingo, 5. Delegados do partido pediam a confirmação de Márcio Lacerda como candidato ao governo de Minas e anulação do acordo entre PT e PSB, que fez com que os pessebistas retirassem a candidatura de Lacerda para apoiar a tentativa de reeleição do governador Fernando Pimentel (PT), enquanto em Pernambuco, Marília Arraes (PT) foi rifada para apoiar a candidatura de Paulo Câmara (PSB).

Houve gritos de apoio à candidatura de Ciro Gomes à Presidência. Apoiadores de Márcio Lacerda garantiram que tentarão registrar sua candidatura.