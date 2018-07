Contrariando partidos, Paulinho mantém esperança de definição para o Centrão

O presidente do Solidariedade, deputado Paulo Pereira da Silva (SP), o Paulinho da Força, se mostrou confiante de que a reunião dos partidos do centrão agendada para quarta-feira, 11, em Brasília, possa resultar em um encaminhamento sobre qual candidatura à Presidência o grupo pretende apoiar nas eleições 2018.

"A expectativa é que a gente possa chegar a um entendimento, até porque estamos próximos da data das convenções", disse Paulinho, notando que Brasília deve se esvaziar após votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o que está previsto para esta semana. "Por isso quero ter resolvido isso logo. Depois falar com os deputados fica mais difícil", disse.

Apesar das declarações de Paulinho, os demais partidos do centrão indicam que a reunião pode chegar ao fim sem uma decisão. Em entrevista, o presidente do PP, Ciro Nogueira, disse que a definição entre Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PT) deve sair na segunda quinzena de julho. Nos bastidores, o senador piauiense tem defendido um apoio do grupo a Ciro.

Já um integrante da executiva do DEM, que realiza um encontro separado na quarta-feira, disse que o partido ainda precisa "aparar arestas" e acertar detalhes como a forma como essa escolha será feita - se por uma decisão da executiva ou uma votação ampliada com a presença de deputados, senadores e outros dirigentes.

No PRB, que tem dado sinais de que pode rachar com o grupo caso este opte pelo ex-governador do Ceará, os deputados também realizam um encontro separado antes da reunião do centrão. A ideia é tirar uma posição para levar ao encontro.