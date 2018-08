Conheça as diretrizes dos candidatos ao governo de Minas nas eleições 2018

BELO HORIZONTE - Após o registro das chapas dos candidatos ao governo mineiro nas eleições 2018, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu as diretrizes dos programas dos postulantes. Conheça as propostas:

Fernando Pimentel (PT)

O governador Fernando Pimentel (PT), que tenta a reeleição, tem como diretriz principal a recuperação financeira de Minas por meio da revisão da Lei Kandir, que determina a desoneração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Além disso, o petista propõe maior diálogo com a população por meio de “fóruns do desenvolvimento” e investimento em segurança pública, com ampliação do programa de bases móveis da Polícia Militar.

Leia a íntegra do plano de governo de Fernando Pimentel

Antonio Anastasia (PSDB)

O plano de governo de Antonio Anastasia (PSDB) discorre sobre a necessidade de se atrair novos investimentos a Minas, principalmente por meio de associação entre setores públicos e privados. Além disso, as diretrizes pretendem fomentar melhorias na educação, com investimento no desenvolvimento do professor e na qualidade do ensino fundamental e ampliação do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Leia a íntegra do plano de governo de Antonio Anastasia

Marcio Lacerda (PSB)

O ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda (PSB) foca o plano de governo na redução de cargos comissionados e na atração de investimentos para Minas, com aplicação de Parcerias Público-Privadas para realização de obras no Estado. Além disso, Lacerda promete garantir repasses aos municípios para a saúde e estimular a integração das policiais Civil e Militar.

Leia a íntegra do plano de governo de Marcio Lacerda

João Batista Mares Guia (Rede)

O professor e ex-secretario de educação, João Batista Mares Guia (Rede) coloca como projeto ações para desenvolvimento de startups e uma reforma tributária, com nivelamento das cotas ICMS em Minas. Além disso, o candidato pretende agir em cooperação com empresários e cooperativas para desenvolvimento agrário e garantir de educação básica universal.

Leia a íntegra do plano de governo de João Batista Mares Guia

Romeu Zema (Novo)

O plano de governo de Romeu Zema (Novo) aponta a privatização, feita de forma gradual, como forma de coibir a corrupção, determina uma simplificação tributária sem aumento de impostos e o enxugamento da máquina pública, por meio do corte de secretarias. O candidato promete também cortes em “auxílios exorbitantes” e propostas para a segurança pública, como melhoria na distribuição de viaturas e penas alternativas.

Leia a íntegra do plano de governo de Romeu Zema

Claudiney Dulim (Avante)

O candidato do Avante, Claudiney Dulim se compromete em seu plano de governo a combater a corrupção e investir na eficiência administrativa como forma de criar empregos em Minas. Além disso, o candidato propõe fortalecer as polícias e fomentar energias sustentáveis no Estado.

Leia a íntegra do plano de governo de Claudiney Dulim