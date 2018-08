Conheça as diretrizes dos candidatos ao governo do Paraná nas eleições 2018

CURITIBA - Após o registro das chapas dos candidatos ao governo paranaense nas eleições 2018, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu as diretrizes de governo dos postulantes. Conheça as propostas:

Cida Borghetti (PP)

Entre as diretrizes da governadora paranaense e candidata à reeleição, Cida Borghetti (PP), está a criação de um Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública e uma revisão da do ICMS ecológico do Paraná. No plano de infraestrutura, o plano de governo cita que a governadora iniciou as ações legais um novo programa de concessões rodoviárias do estado do Paraná. Na aba “futuro”, a governadora cita a criação de um “Plano Energético Estadual do Paraná”, tendo como horizonte um período de 20 anos.

Leia a íntegra do plano de governo de Cida Borghetti

Ratinho Junior (PSD)

O plano de governo do candidato do PSD ao governo paranaense, Ratinho Junior, prevê implantação de controle e fiscalização da atuação das secretarias e metas para os gestores. Na área educacional, propõe a utilização dos prédios das escolas pela comunidade além dos turnos normais e nos fins de semana, e implantar, de forma gradual, três refeições ao dia para os alunos. Na saúde, dá ênfase ao aprimoramento da Rede Materno-Infantil. Também promete criar uma “Cidade da Polícia”, que reuniria órgãos de segurança federais, estaduais e municipais.

Leia a íntegra do plano de governo de Ratinho Junior

Dr. Rosinha (PT)

O plano de governo do candidato do PT ao governo paranaense, Dr. Rosinha, pretende "assegurar a participação da sociedade civil paranaense em todos os grandes debates que envolvam a administração estadual". Na saúde, ao plano apresenta a proposta de destinar para o SUS no mínimo 12% das receitas do Estado. Na educação, pretende ampliar o ensino em tempo integral para 50% das escolas. O texto também propõe a ampliação do orçamento destinado à cultura, cita medidas destinadas a mulheres e para combate ao racismo.

Leia a íntegra do plano de governo de Dr. Rosinha

João Arruda (MDB)

As diretrizes do candidato ao governo do Paraná do MDB, João Arruda, incluem, na área econômica, gerar de empregos, atrair novas empresas para o Estado e desenvolvimento de parcerias público-privadas para investimentos em infraestrutura. O plano cita “melhorias” da qualidade do ensino fundamental e reorganização do ensino médio. Na saúde, prioriza a infraestrutura hospitalar regional. Entre os compromissos, o partido inclui transparência das contas públicas, aumento da participação popular no controle do sistema político-administrativo estadual e atenção “diferenciada” para grupos vulneráveis.

Leia a íntegra do plano de governo de João Arruda

Jorge Bernardi (Rede)

O plano de governo do candidato da Rede, Jorge Bernardi, apresenta a ideia de regulamentação da participação popular na elaboração do orçamento estadual. Na educação, o candidato se propõe a erradicar o analfabetismo no Paraná. Para o desenvolvimento regional, as diretrizes determinam a implantação de regiões metropolitanas em torno das principais cidades do Estado. - e priorizam a sustentabilidade nos projetos voltados à agricultura. Segundo o plano, não haverá renovação dos contratos de concessão das rodovias estaduais, que se encerram em 2021.

Leia a íntegra do plano de governo de Jorge Bernardi

Piva (PSOL)

Na área da saúde, o plano de governo de Piva, candidato ao governo do Paraná pelo PSOL, apresenta diretrizes focadas no atendimento ao trabalhador e propõe a criação de uma empresa pública de produção de medicamentos no Estado e incentivo à construção de hospitais regionais. Na questão da segurança, as propostas são “medidas desmilitarizantes”. Na área da educação, o plano propõe investimento de parcela do ICMS nas universidades estaduais e auxílio para o transporte de alunos. Piva propõe que as estradas voltem a ser geridas pelo Estado.

Leia a íntegra do plano de governo de Piva

Priscila Ebara (PCO)

O plano de governo da candidata do PCO ao governo paranaense, Priscila Ebara, traz no título a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado e preso pela Lava Jato, e de sua candidatura. A legenda apresenta propostas somente em nível federal. Além de declarar sua contrariedade em relação ao presidente Michel Temer (MDB), o plano afirma a intenção de aumentar o salário mínimo para R$ 4 mil e de realizar protestos contra o desemprego, por carga horária de trabalho menor e moradias populares.

Leia a íntegra do plano de governo de Priscila Ebara

Professor Ivan Bernardo (PSTU)

O plano de governo do candidato do PSTU ao governo do Paraná, Professor Ivan Bernardo, critica o capitalismo e conclama o povo a se unir em torno de uma “rebelião” de trabalhadores. Muitas das propostas fazem parte do cenário nacional, como revogação de reformas “neoliberais” e estatização do sistema financeiro e de empresas privatizadas. O plano também defende direito ao trabalho, aumento do salário mínimo, qualidade na saúde, transporte e educação públicos e aposentadoria digna, bem como a reforma agrária e combate a preconceitos contra minorias.

Leia a íntegra do plano de governo de Professor Ivan Bernardo

Geonísio Marinho (PRTB)

Em suas diretrizes, o candidato ao governo paranaense pelo PRTB, Geonísio Marinho, promete um “governo estadual com alma municipalista”. Promete melhorar a economia do Paraná e prevê auditoria das contas públicas do Estado. Marinho pretende terceirizar presídios estaduais e criar parques industriais descentralizados. Na saúde, prioriza a descentralização, com a formação de parcerias público-privadas com hospitais filantrópicos. Na área da educação, traz a ideia de incluir de inovações tecnológicas nas salas de aula. Reproduzindo o plano nacional do partido, propõe um "aerotrem" que ligue as cidades do Paraná.

Leia a íntegra do plano de governo de Geonísio Marinho