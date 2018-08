Conheça as diretrizes de governo dos candidatos à Presidência nas eleições 2018

No último dia de registro das chapas de candidatos à Presidência nas eleições 2018, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já registrou as diretrizes de governo dos presidenciáveis. Conheça as propostas de cada um:

Luiz Inácio Lula da Silva

O PT divulgou no dia 20 de julho os cinco eixos temáticos do programa de governo do partido para as eleições de 2018, mas o documento ainda não foi protocolado no TSE, uma vez que a candidatura de Lula deve ser registrada ainda nesta quarta-feira. O resumo apresentado pelo coordenador do programa, Fernando Haddad, prevê, entre outras propostas, a democratização dos meios de comunicação, uma reforma do sistema de Justiça, fortalecimento do SUS, reforma bancária e tributária e a implantação de uma estrutura produtiva de baixo impacto ambiental no campo.

Jair Bolsonaro

O candidato do PSL divulgou no dia 14 de agosto as suas diretrizes de governo. O plano prevê medidas que vão de um ajuste liberal na economia - com diminuição do tamanho do Estado e venda de ativos da Petrobrás -, à criação de um superministério (com a fusão das atuais pastas da Fazenda, Planejamento e Indústria) e manutenção de programas sociais. Em outro trecho, o texto caracteriza ações de movimentos sociais como “terrorismo” e fala em liberar o porte de armas para pessoas físicas como medida para diminuir a violência.

Geraldo Alckmin

As diretrizes do candidato tucano têm como foco a economia e a segurança pública, sem entrar em detalhes que possam criar impasses com partidos do Centrão - bloco que fechou apoio a Alckmin na eleição. O ex-governador paulista sugere, entre outros pontos, uma reforma tributária que unifique impostos, a ampliação do combate à corrupção. Na segurança, o tucano pretende atribuir à Guarda Nacional poderes de polícia e dificultar a progressão de pena para crimes graves.

Marina Silva

O programa de governo da candidata da Rede, Marina Silva, propõe que o casamento entre pessoas do mesmo sexo seja protegido por lei e que o Banco Central tenha autonomia, mas não tenha independência institucionalizada. Os dois pontos divergem do que candidata apresentou em 2014 e foram apresentados pela campanha nesta terça-feira, 14, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para as eleições 2018. O documento faz ainda defesa contundente das reformas política, tributária e da Previdência.

Ciro Gomes

As propostas de Ciro preveem um papel maior do Estado na indução do desenvolvimento econômico. O pedetista pretende ampliar o investimento em infraestrutura, que deverá atingir o nível de R$ 300 bilhões por ano, com auxílio do BNDES. Outra proposta do pedetista é criar um fundo para ajudar os brasileiros com nomes sujos por dívidas a refinanciar suas pendências e aumentar a margem de consumo da população.

Alvaro Dias

O candidato do Podemos à Presidência da República, Álvaro Dias promete um corte linear de 10% em todas as despesas do governo federal. O candidato também prevê uma reforma tributária que simplifique os impostos e uma reforma da previdência com sistema de capitalização. Na segurança ele pretende reduzir em 60% o número de homicídios e assaltos e zerar a fila do SUS com a informatização do sistema.

Guilherme Boulos

O candidato do PSOL pretende recuperar as contas públicas com uma reforma tributária que amplie os impostos dos mais ricos, de indústrias e do setor agropecuário e reduza progressivamente os impostos sobre consumo. Além disso, Boulos pretende alongar o perfil da dívida pública, com prazos mais longos e juros mais baixos. O candidato também pretende apelar para consultas, plebiscitos e referendos para validar propostas que não passem pelo crivo do Congresso.

Henrique Meirelles

O ex-ministro da Fazenda ainda não protocolou as diretrizes junto ao TSE.

Cabo Daciolo

O candidato do Patriota tem como eixo de suas propostas aumentar o investimento nas Forças Armadas e na educação, bem como melhorar os problemas de saúde e de violência urbana por meio da prevenção. Ele ainda promete baixar juros e impostos para promover o crescimento econômico.

Vera Lúcia

A candidata do PSTU, em um plano simples com 16 pontos, pretende revogar a reforma trabalhista, um planos de obras públicas para gerar emprego e resolver problemas estruturais, aumento de salários e aposentadorias, entre outros.

João Amôedo

O candidato ainda não protocolou as diretrizes no TSE.