Confira os planos de governo de Paes e Witzel para o Rio

Candidatos ao segundo turno para o governo do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM) e Wilson Witzel (PSC) demonstram suas diferenças em seus planos de governo. Segurança pública e desenvolvimento econômico estão entre as prioridades de ambos, mas os candidatos também falam sobre direitos humanos, educação, saúde e diversos outros temas.

Abaixo, elencamos as principais propostas em alguns assuntos.

Propostas de governo para Segurança

Eduardo Paes. Defende a permanência do exército no Estado. É sua intenção também implantar um modelo de patrulhamento territorial, com “operações de policiamento ostensivo” para reduzir roubos e homicídios. O candidato do DEM quer fundar ainda os “Centros de Operações Policiais” para integrar as atividades das forças de segurança e das polícias. Criar uma força-tarefa de inteligência chamada “Força da Paz” também é uma proposta do possível governador. No que diz respeito ao sistema penitenciário, defende medidas de segurança nos presídios, como bloqueadores de celular, câmeras de vigilância e um sistema unificado de controle de portaria.

Wilson Witzel. Apoiador de Jair Bolsonaro (PSL), Witzel defende a reformulação da administração penitenciária, para “melhorar a qualidade do serviço penitenciário” e “trazer maior dignidade ao preso”. Quer oferecer trabalho e estudo ao presidiário, além de criar uma parceria público-privada para a construção de presídios. Witzel também quer fundar a “Universidade da Polícia”, para aperfeiçoar operadores da segurança pública. Outra proposta autorizaria o que ele chama de “abate” a criminosos portando armas de uso exclusivo das Forças Armadas.

Propostas de governo para Economia

Eduardo Paes. Quer retomar investimentos da Petrobras no Estado para voltar ao ritmo de obras e ao desenvolvimento do pré-sal. Seu objetivo é estimular a criação de empregos com o reaquecimento da indústria. Programas de empreendedorismo e capacitação profissional também estão entre suas propostas.

Wilson Witzel. Promete criar uma “força-tarefa da desburocratização”, com o intuito de revogar “leis inúteis, redundantes ou encarecedoras da atividade empresarial”. O candidato também deseja ampliar acesso ao crédito para micro e pequenos empresários, desonerar tributos e promover seminários e cursos de capacitação de empreendedorismo.

Propostas de governo para Direitos Humanos

Eduardo Paes. Defende a garantia de direitos para a população LGBT, como também a ampliação de políticas contra a desigualdade racial e de gênero. Além disso, o possível governador quer aumentar e melhorar o serviço de restaurantes populares, além de fundar o programa de redistribuição de renda “Cartão Família Fluminense”.

Wilson Witzel. O candidato bolsonarista defende a inclusão da disciplina “História e Cultura Afrobrasileira” nas escolas da rede pública. Além disso, quer garantir benefícios tributários e jurídicos às religiões afro, que, segundo ele, também são concedidos às demais religiões. Witzel também quer reforçar programas de prevenção à violência contra mulheres e LGBTs.

Propostas de governo para Educação

Eduardo Paes. Defende a implementação do programa “Ensino Médio do Amanhã”, com mais acesso a novas tecnologias. Melhorar salário dos professores também está em seus planos, com a introdução de “mecanismos de meritocracia”. O ex-prefeito da capital fluminense deseja ainda criar um programa para reforçar o ensino de inglês para jovens.

Wilson Witzel. Quer bonificar professores de acordo com o desempenho na rede pública. Também é seu projeto reforçar e ampliar as Fundações de Apoio à Escola Técnica (FAETECs). Além disso, deseja criar uma rede de escolas estaduais militares, em parceria com as Forças Armadas e a Polícia Militar.

Proposta de governo para Saúde

Eduardo Paes. Propõe a criação do programa “Cegonha Fluminense”, com foco no cuidado materno. O candidato deseja ainda investir em programas de redução de acidentes de trânsito, de incentivo à atividade física e no combate ao tabagismo.

Wilson Witzel. Quer fazer uma auditoria de todos os contratos das Organizações Sociais da Saúde (OSs) e de terceirizações do setor. Também estão no seu plano a construção de até 250 Clínicas da Família e a revitalização do serviço de Telessaúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).