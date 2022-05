Como tirar ou regularizar o título de eleitor neste último dia

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) centraliza todo seu sistema no atendimento virtual de pendências de eleitores até as 23h59 desta quarta-feira, 4. Não há previsão de prorrogação do prazo final de regularização do título de eleitor antes da votação deste ano. Quem não conseguiu acesso devido aos horários de instabilidade ainda pode solicitar o primeiro título, transferir domicílio ou justificar ausências pelo endereço direto do Título.Net; clique aqui para abrir a página.

Leia Também Campanha de jovens contribui para recorde no sistema do TSE

Outra opção é comparecer presencialmente em um cartório eleitoral e buscar o auxílio de funcionários; confira neste mapa as unidades abertas na sua região. Como os servidores são os mesmos, o atendimento pode demorar mais. A segurança do sistema vem sendo reforçada desde as eleições municipais de 2020, quando o Título.Net foi lançado para evitar riscos no auge da pandemia de covid-19.

As campanhas lideradas por jovens e personalidades mostraram resultado: eram quase 1,2 milhão de consultas ao site da Justiça Eleitoral até a noite passada. Foram também os mais novos que lotaram as redes sociais de relatos da sobrecarga no portal do TSE. O Estadão confirmou o problema, principalmente entre a metade e o final das tardes da segunda e da terça-feira. A página para abrir novo requerimento passou a abrir mais rápido depois da suspensão dos portais regionais de TREs e outras páginas internas do TSE.