‘Cometeu erros, mas é uma pessoa de bom senso’, diz Suplicy sobre Alckmin

O vereador Eduardo Suplicy (PT) encontrou o ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido) na tarde deste domingo, 26, para apresentar sua proposta de renda básica de cidadania. O encontro acontece em meio às conversas para que o ex-governador seja candidato à vice-presidência na chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao Estadão, o ex-senador disse ser favorável à união entre Lula e Alckmin nas eleições para presidente de 2022. “São muitos os fatores a serem considerados, mas eu vejo com bons olhos que ele possa sim ser o candidato a vice-presidente do presidente Lula. Acho que ele, de alguma forma, pode ampliar o quadro de apoio ao presidente Lula”, disse.

O encontro foi organizado pelo Coordenador da organização Direitos Já! Fórum pela Democracia, Fernando Guimarães.

Apesar de se mostrar contente com a aliança, Suplicy relembrou que foi crítico às gestões do ex-tucano no governo do Estado, de 2001 a 2006 e de 2011 a 2018. “Ele é uma pessoa de bom senso. Cometeu erros, também. Nós fomos muito críticos, especialmente na violência policial contra os professores. Mas avalio que ele pode dar uma contribuição e ter um diálogo muito construtivo e positivo com o presidente Lula.”

Apontado como favorito nas pesquisas, Alckmin deverá ficar de fora da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, caso se candidate à vice-presidência. O PSB, possível destino do ex-governador, deverá lançar o também ex-governador Márcio França.

Com o arranjo, o cenário da corrida eleitoral deve ficar indefinido. França e Fernando Haddad (PT) pretendem disputar o mesmo cargo no Executivo paulista. Suplicy afirmou que Alckmin não vê barreiras para o petista sair candidato ao Governo do Estado. “Parece que ele vê com bons olhos. Não mencionou nenhuma restrição para que o Fernando Haddad possa ser o candidato a governador.”