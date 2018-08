Comerciais de França miram Doria e exaltam 'lealdade'

O governador Márcio França, que disputa a reeleição pelo PSB, elegeu o ex-prefeito João Doria, candidato do PSDB ao Palácio dos Bandeirantes, como seu principal alvo nos comerciais do horário eleitoral gratuito na TV e rádio que começam a ser exibido hoje.

Em ritmo de marchinha de carnaval, um jingle produzido para o rádio ressalta o fato do tucano ter deixado a Prefeitura de São Paulo após pouco mais de um ano no cargo. “Aí João, não foi legal, largou o cargo, abandonou a capital. Agora é tarde para se explicar, ninguém aguenta mais tanto mais tanto blá blá”. No final, um locutor encerra dizendo: “Perdeu, viu João”.

A estratégia na TV será mais moderada nos ataques e terá como foco a “lealdade”, um mote que França vem repetindo em discursos e entrevistas. “Quem governa tem que ter palavra. Respeitar compromisso”, disse o governador em um comercial obtido pelo Estado.

Em outro trecho, França exalta sua atuação na greve dos caminhoneiros e diz que teve “pulso firme” para tratar da crise. Ele também citou em sua fala a homenagem que fez à cabo Katia da Silva Sastre, 42, que matou um ladrão na porta de uma escola no bairro Jardim dos Ipês, em Suzano (Grande SP), na manhã do dia 12 de maio.

“Foi com coragem que ela enfrentou um bandido na saída da escola”, disse o pessebista. O comercial mostrou cenas da ação que foram gravadas por uma câmera de vigilância.