Com pandemia, TSE monta estrutura externa para abrigar centro de divulgação das eleições 2020

BRASÍLIA - Em uma eleição marcada por protocolos de segurança em razão da pandemia do novo coronavírus, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) montou uma estrutura externa para abrigar o Centro de Divulgação das Eleições (CDE), que tradicionalmente é instalado dentro do prédio da Corte. O espaço servirá para receber a imprensa que acompanhará as informações disponibilizadas pelo TSE sobre o pleito, assim como as coletivas do tribunal ao longo do fim de semana.

Está marcada para este sábado a cerimônia de verificação de assinaturas do sistema de totalização dos votos, acompanhada pelo vice-presidente do TSE, Edson Fachin. Esse passo do processo vai ocorrer dentro da Corte, com imagens divulgadas posteriormente pelo tribunal. Depois disso, o ministro deve falar com a imprensa. Ainda neste sábado, às 20h30, o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, fará pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão com instruções ao eleitorado.

Neste domingo, 15, dia da eleição, Barroso e Fachin visitam às 10h as demonstrações de novas tecnologias para o voto do projeto Eleições do Futuro, em Valparaíso (GO), no entorno do Distrito Federal. Às 14h, haverá entrevista coletiva em que o presidente do TSE apresentará o boletim com os principais dados da manhã, no CDE.

Depois Barroso vai o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), ligado ao Ministério da Justiça, onde acompanhará, junto ao ministro André Mendonça, o balanço da operação de segurança pública nas eleições 2020, informa o TSE.

Às 17h, o presidente do TSE receberá autoridades nacionais e internacionais, além dos observadores e representantes da Organização dos Estados Americanos (OEA) e, às 20h, Barroso e os demais ministros da Corte e autoridades apresentam, em entrevista coletiva, os primeiros resultados das eleições 2020.