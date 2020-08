Com convenção presencial e enxuta, PSD vai confirmar nome de Andrea Matarazzo em 31 de agosto

Mesmo em tempos de pandemia, o PSD planeja realizar um evento presencial para oficializar a candidatura de Andrea Matarazzo à Prefeitura de São Paulo em 31 de agosto. Serão adotadas as medidas sanitárias recomendadas para o encontro físico de pessoas.

“A convenção vai ser presencial, com todos os protocolos (de segurança)”, informou Matarazzo ao Estadão. O candidato disse ainda que o evento será pequeno e rápido. O partido marcou a sua convenção no primeiro dia do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para eventos do tipo, que vai até 16 de setembro de acordo com o novo calendário eleitoral.

Outros partidos ainda discutem qual formato – virtual ou em pessoa – deve ser adotado. Algumas siglas, como PSDB e PC do B pretendem abrir uma live para manifestações de lideranças e autoridades partidárias discursarem, mesmo que não haja palanque físico.

Como a ata da convenção e a lista de presentes deve ser enviada pelo sistema da Justiça Eleitoral até o dia seguinte ao da realização da convenção, algumas agremiações também pretendem pulverizar locais de assinaturas de atas pela cidade, para que os militantes possam registrar o voto e a participação.

Apesar de Andrea Matarazzo ter 63 anos, acumular passagens por mais de dez cargos nos três níveis de governo – federal, estadual e municipal – e somar mais de 20 anos de vida pública, ele se associou ao grupo de renovação política Livres.