Com Bolsonaro e Haddad no segundo turno, #FicaTemer vira meme no Twitter

A hashtag #FicaTemer disparou nos Trending Topics do Brasil e do mundo, assim que veio a público o cenário de segundo turno entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Até as 21h10 de domingo, 7, a tag marcou a primeira colocação no ranking dos assuntos mais comentados no Brasil.

A onda de elogios ao presidente brasileiro com a maior rejeição dos últimos anos, Michel Temer, virou a expressão de internautas insatisfeitos com o cenário da nova rodada das eleições presidenciais. Temer foi avaliado como ruim ou péssimo por 82% da população, segundo pesquisa Ibope divulgada no fim de setembro. Entre os comentários, havia os críticos tanto a Jair Bolsonaro quanto a Fernando Haddad.

o maior plot twist da história do brasil é a galera levantando o #FicaTemer — cami (@gottabesirius) 7 de outubro de 2018

Hahaha #FicaTemer é bom demais representa bem o desespero de quem não queria nem um, nem outro. Vamos ao segundo turno. Tem debate na RedeTV! Dia 15 de outubro. Beijo! — Mariana Godoy (@mariana_godoy) 7 de outubro de 2018

Eu apagando todas as vezes que coloquei FORA TEMER nas redes sociais #FicaTemer pic.twitter.com/CEYvmkTk0N — ☆ (@MeloGabm) 7 de outubro de 2018