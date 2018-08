Com apoio de Beto Richa, governadora do Paraná é confirmada à reeleição

Com o apoio do ex-governador Beto Richa (PSDB), a atual governadora do Paraná Cida Borghetti (PP) foi confirmada em convenção do seu partido, neste sábado, 4, como candidata à reeleição. Apesar do anúncio dos nomes dos candidatos ao Senado que farão parte da chapa – incluindo Richa – Cida vai deixar para o último momento a escolha de vice.

O fechamento do acordo entre Richa e Cida, que foi vice do tucano, ocorreu nesta sexta-feira, 3, segundo o marido dela e seu articulador da campanha, deputado federal Ricardo Barros (PP). “Construímos a maior aliança, com maior tempo de TV, uma chapa muito forte de novas lideranças que querem se apresentar ao Paraná, assim como Cida”, disse o parlamentar.

Até então, Cida tem nove partidos confirmados em sua chapa, o que deve dar a ela mais de cinco minutos de propaganda eleitoral nos veículos de comunicação. Ruídos na conversação com o PSDB quase fizeram com que ela perdesse outras legendas da chapa. Fiés à Richa, PSB e DEM ameaçavam desembarcar da coligação caso o acordo com os tucanos não fosse fechado.

“Entre idas e vindas, muitas conversas, negociações, foi celebrada a aliança, que sai forte para a eleição, com partidos importantes que vão garantir bom tempo e espaço na televisão”, disse Richa. Na semana passada, Barros declarou que não havia espaço para o PSDB na coligação, depois que Richa supostamente tentou rifar a candidatura de Alex Canziani (PTB) ao Senado na mesma chapa. Para o tucano, as turbulências “poderiam ter sido evitadas”.

À imprensa, Barros não perdeu a oportunidade de cutucar o tucano, afirmando que a esposa terá de diferente da gestão Richa um governo aberto e de combate à corrupção. Recentemente, o tucano foi bombardeado por investigações envolvendo sua gestão à frente do governo do Estado, o qual deixou em abril para disputar a vaga no Senado.

Ao chegar ao evento, Cida Borghetti declarou que sua proposta é manter uma “gestão eficiente, com o gabinete do governo de postas abertas, um governo ágil, que atenda os 399 municípios do Paraná”.