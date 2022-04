Ciro sobe tom contra Lula e reforça diálogo com PSD e União Brasil

O pré-candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, elevou o tom das críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O pedetista acusou o adversário de "destruir" as organizações partidárias e atribuiu ao petista a recuperação do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas recentes pesquisas eleitorais. "O salto alto do Lula está trazendo de volta esse vexame do antipetismo e Bolsonaro está tendo de volta alguns regressos arrependidos”, afirmou ele durante sabatina promovida pelo jornal Folha de S. Paulo/Uol.

Ciro voltou a dizer que persistirá no diálogo com o União Brasil e o PSD. Segundo ele, o obstáculo, que era ter o ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) na corrida eleitoral, está superado, o que abre caminho para as conversas com outros partidos. "Tenho me movimentado respeitando as organizações. Diferentemente do Lula, que está destruindo organizações partidárias que podem fazer sombra a um pensamento mais crítico e progressista, como está fazendo com PSOL e PCdoB e PSB, que é uma tragédia", disse.

"Prato perfeito"

O pedetista defendeu a formação de aliança de centro-esquerda com foco em superar a crise econômica vigente no Brasil, sem admitir a possibilidade de abandonar a cabeça de chapa. “Um diálogo é um diálogo. [...] Nem exijo que ninguém retire a candidatura e nem eu posso chegar dizendo que admito retirar a candidatura porque a condição é se vamos achar um traço em comum”, afirmou.

O pré-candidato do PDT disse ainda que Lula é o “prato perfeito” para Bolsonaro. “Comigo, ele (Bolsonaro) não aguenta o debate. Ele aguenta com Lula. O Lula é o prato perfeito. Como Lula vai discutir corrupção contra Bolsonaro?”