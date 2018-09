'Problema de velhura', diz Ciro após receber alta de hospital

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) recebeu alta na tarde desta quarta-feira, 26, cerca de uma hora e meia antes de participar do debate presidencial promovido pelo SBT/Folha/UOL. Antes de entrar no carro, Ciro falou brevemente com a imprensa na frente do Hospital Sírio-Libanês.

"Problema de velhura", disse o candidato em tom jocoso sobre a ocorrência médica que o fez passar por um procedimento de cauterização na próstata. Questionado pelo Estadão/Broadcast sobre sua estratégia para o debate presidencial, no SBT, o candidato explicou: "Atacar em trancelim e defender em ziguezague".

Por recomendação médica, Ciro deverá descansar nos próximos dias. Assim, os atos em Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais, previsto para quinta, e pelos três Estados do Sul do País, na sexta-feira, não contarão com a presença do presidenciável.

O candidato entrou no hospital na tarde de terça com quadro de sangramento urinário espontâneo, "relacionado com crescimento benigno da próstata". "No futuro, talvez torne-se necessária novas avaliações para se evitar repetição de episódios semelhantes", dizia o boletim médico.