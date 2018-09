Ciro foi atendido nesta terça-feira no Sírio Libanês, em São Paulo, confirma assessoria do hospital

O presidenciável do PDT nas eleições 2018, Ciro Gomes, foi atendido nesta terça-feira, 25, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, de acordo com a instituição. A assessoria do candidato diz que ele foi submetido a exames de rotina e que passa bem. A informação foi adiantada pela coluna Direto da Fonte, da jornalista Sonia Racy.

Após exames, foi constatado que Ciro tinha um coágulo na próstata. Ele passou por um procedimento de cauterização de vasos da glândula. O procedimento foi realizado pelo médico urologista Miguel Srougi.

Ainda de acordo com a assessoria do pedetista, ele deve receber alta na manhã desta quarta-feira, 26, e participar do debate do SBT, da Folha de S.Paulo e do UOL no fim da tarde.

Ciro fez agenda pública nesta terça-feira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro.