Ciro diz que partidos degolam candidaturas por acordão

RIO - O presidenciável Ciro Gomes (PDT) disse que os partidos "degolam" candidaturas rebeldes a favor de acordões. Ele citou os casos de Marília Arraes, de Pernambuco e de Márcio Marcio Lacerda, de Minas Gerais.

Em evento do diretório estadual do Rio nesta sexta-feira, 3, Ciro criticou o movimento do diretório nacional do PT de tirar a candidatura de Marília ao governo de pernambuco. A medida está no acordo pela neutralidade do PSB no cenário nacional, evitando o apoio da sigla a Ciro.

"Ontem, degolaram a cabeça de uma jovem militante de Pernambuco, Marília Arraes, pelo simples crime de ter, com os estímulos da burocracia do PT, apresentado uma ideia rebelde aos acordões de gabinete", disse.

Ele também criticou o PSB por ter rifado a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda ao governo de Minas, abrindo caminho para uma composição com o governador Fernado Pimentel (PT). "Ontem, degolaram a cabeça do Marcio Lacerda, candidato rebelde contra as estruturas antigas de Minas Gerais de onde vem Aécio Neves", afirmou. Para Ciro, a mesma manobra está sendo realizada contra ele, Marina Silva e Jair Bolsonaro, a quem chamou de "boçal".

"Isso nada mais é o que está acontecendo comigo, com a Marina e, sob certos aspectos, com o Bolsonaro. Bolsonaro que, digamos com um tanto de carinho, é um boçal. Ele é inexperiente. Contra ele, está funcionando porque ele é fora do sistemão, a Marina Silva é fora do sistemão, eu sou o fora do sistemão que conhece o sistemão, que sabe que o Brasil é saqueado, quem esta saqueando e como suspender", disse.

O presidente do partido, Carlos Lupi, também fez críticas ao PT. "Nossos primos do PT que se puderem nos matam em vida", disse.