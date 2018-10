Cinco militantes em um mesmo mandato na Assembleia Legislativa de PE

RECIFE - Carol Vergolino, Jô Cavalcanti, Joelma Carla, Katia Cunha e Robeyoncé Lima são cinco militantes de causas sociais distintas: moradia, visibilidade da população LGBTI+, políticas públicas para juventude, valorização da cultura e educação pública. A partir de 1.º de fevereiro de 2019, as bandeiras - e outras que elas pretendem incluir - estarão em um único mandato da Assembleia Legislativa de Pernambuco. As codeputadas formam o “Juntas”, candidatura do PSOL que teve 39.175 votos oriundos de 177 dos 185 municípios pernambucanos nas eleições deste ano e inaugura no Estado o modelo coletivo de legislatura.

“A primeira impressão é de estranhamento diante de uma candidatura coletiva, porque as pessoas estão acostumadas com a velha personificação de apenas um deputado. Quando entendem a proposta, logo se encantam”, disse a bacharela em Direito e servidora pública, Robeyoncé. “E se reencantam pela política”, completou a professora Kátia.

A proposta incomum, que teve de ser explicada exaustivamente durante a campanha, partiu da jornalista Carol, que se inspirou no “Muitas”, mandato coletivo também do PSOL, eleito em 2016 para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Como no episódio mineiro, a Justiça Eleitoral autorizou apenas a foto de uma na urna. A escolhida foi Jô, que também deve representar o grupo na posse.

As codeputadas pretendem dividir tudo, desde o vencimento de pouco mais de R$ 25 mil, pago a um deputado em Pernambuco, até os pronunciamentos no plenário. A atuação parlamentar do grupo deve focar nas áreas de atuação de cada uma, do Direito à comunicação, na defesa da agroecologia, geração de empregos e políticas para as mulheres.

De acordo com o grupo, está sendo composto um conselho político com representantes de movimentos sociais. O grupo vai atuar em todo o trabalho legislativo. “Nós vamos revolucionar a Assembleia Legislativa de Pernambuco”, disse Carol.

QUEM É

JUNTAS

MANDATO COLETIVO NA AL-PE

Carol Vergolino, Jô Cavalcanti, Joelma Carla, Katia Cunha e Robeyoncé Lima formam o ‘Juntas’ e foram eleitas para um mandato coletivo na Assembleia Legislativa de Pernambuco, pelo PSOL.

ENTREVISTA

Carol Vergolino (PSOL), integrante do ‘Juntas’

1. Como nasceu o “Juntas”?

Já conhecíamos a militância uma da outra e da participação nos movimentos Ocupe Política e A Partida. Pensei em fazer uma candidatura coletiva, pois somos mais fortes unidas. Deu certo.

2.Como foi a campanha?

Foi construída com os movimentos sociais. As pessoas no primeiro momento estranhavam cinco mulheres juntas. “E pode?”, perguntavam. Quando entendem a proposta, logo se encantam.

3. Qual a expectativa para o mandato?

Vamos levar a sociedade civil para as discussões. Pretendemos também fazer eventos descentralizados para ouvir as demandas em todas as regiões do Estado.