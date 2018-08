Cida anuncia ex-coronel da PM como vice em sua chapa ao governo do Paraná

CURITIBA - Última candidata a fechar coligação ao governo do Paraná, a governadora Cida Borghetti (PP) indicou nesta segunda-feira, 6, o coronel PM da reserva Sérgio Luiz Malucelli (PMN) como vice na disputa ao governo do Estado nas eleições 2018.

A confirmação ocorreu em evento da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba (Aecic), com a presença do ex-governador Beto Richa (PSDB), candidato ao Senado na mesma coligação, e do prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN).

Correligionários de Cida passaram o domingo em reunião para definir a vaga de vice na chapa da governadora à reeleição, cuja coligação conta com nove partidos: além de PP, PSDB, PSB, DEM, PROS, PTB, PMB, PMN e Patriotas. A aliança garante a Cida o maior tempo de TV entre os candidatos ao governo do Paraná.

Além de ex-PM, Malucelli, de 68 anos, é formado em Direito, Administração e História. Foi diretor-executivo da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar) entre 1998 e 2011 - e hoje preside a entidade, juntamente com o Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat).