Cid Gomes pede autocrítica da 'companheirada', mas diz que Haddad é o 'menos ruim' para o Brasil

Após o senador eleito Cid Gomes (PDT) tecer duras críticas contra o PT, em discurso realizado em Fortaleza, o político tentou remediar sua fala, mas ainda manteve o tom duro contra os petistas. "Comparei os dois nomes que estão no 2º Turno. O (Fernando) Haddad é infinitamente melhor que o (Jair) Bolsonaro. Eu não quero me vingar de ninguém. Para o Brasil o menos ruim é o Haddad. Por isso penso que seria melhor que ele ganhasse", escreveu, no Facebook.

Mesmo com a tentativa de acalmar os nervos, Cid reforçou que o maior empecilho da vitória de Haddad é o fato de o povo brasileiro querer virar "duas páginas do nosso passado", sendo a primeira já virada, o PSDB, e a segunda, o PT. "Creio que a única forma de ajudar a evitar que essa ânsia popular de negação coloque o País numa aventura obscurantista seria uma profunda autocrítica da companheirada seguida de um encarecido e sincero pedido de desculpas; Na sequência, uma palavra firme do Haddad de que governará suprapartidariamente. Será pedir demais?", escreveu o pedetista.

Em Fortaleza, na noite desta segunda-feira, 15, Cid fez elogios ao PT, mas cobrou um mea culpa do partido. "Tem de pedir desculpas, tem de ter humildade, e reconhecer que fizeram muita besteira", disse o senador. Cid foi vaiado pela plateia, que começou a gritar o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso em Curitiba na Operação Lava Jato. "Lula o quê? Lula tá preso, ô babaca. O Lula tá preso. O Lula tá preso. E vai fazer o quê? Babaca, babaca. Isso é o PT. E o PT deste jeito merece perder", reagiu Cid.

Twitter

A fala mais áspera de Cid ganhou as redes sociais e há pouco era o terceiro assunto mais comentado no Twitter Brasil, com a Hashtag #LulaTaPresoBabaca. O tema é bastante compartilhado por apoiadores do adversário de Haddad, Jair Bolsonaro (PSL).