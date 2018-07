Centrão escolhe ACM Neto para liderar busca por vice para Alckmin

O líder do DEM, o prefeito de Salvador, ACM Neto, foi escolhido pelos partidos do Centrão para fazer a interlocução com Geraldo Alckmin (PSDB) na busca de um vice para compor sua chapa nas eleições 2018.

"Decidimos por unanimidade que ACM vai conversar com Alckmin para ver se o vice sai dessa coligação", disse o líder do Solidariedade, Paulinho da Força, ao deixar uma reunião realizada há pouco na casa de Ciro Nogueira (PP-PI).

Mais cedo, o empresário Josué Gomes (PR) formalizou sua desistência em assumir o posto de vice na chapa de Alckmin na corrida presidencial. Segundo Marcos Pereira, do PRB, Josué enviou uma carta a todos os líderes dos partidos alegando motivos pessoais, mas dizendo que iria trabalhar para a campanha de Alckmin.

Os parlamentares evitaram comentar sobre nomes possíveis que estão sendo ventilados para assumir o posto. "Vamos tratar com Alckmin isso", disse ACM. O Centrão é formado por DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade.