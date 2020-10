Casa de candidata a vice em Belém é atacada

A casa da candidata a vice-prefeita de Belém, Patrícia Queiroz (PSC), foi alvo de ao menos quatro tiros na madrugada desta sexta-feira, 23, na capital paraense. A assessoria de imprensa da campanha informou que parte dos disparos foi em direção ao quarto do filho de cinco anos da candidata. Patrícia e a criança estavam na residência no momento do ataque, mas não ficaram feridos.

Missionária evangélica e cantora gospel, Patrícia é candidata nas eleições municipais em chapa liderada pelo deputado federal José Priante (MDB). O presidente nacional da sigla, deputado Baleia Rossi, divulgou nota repudiando o atentado.

Na pesquisa Ibope do dia 3 de outubro, Priante aparece em segundo lugar na disputa pela Prefeitura de Belém, com 10% das intenções de voto. Edmilson Rodrigues, do PSOL, lidera a corrida eleitoral com 39%.

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o atentado ocorrido por meio da Divisão de Homicídios. Patrícia prestou depoimento na tarde desta sexta na sede da Delegacia-Geral. Outras testemunhas, como familiares da vítima, também já foram ouvidas.