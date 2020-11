Candidatos vão para as ruas de Sorocaba no último fim de semana de campanha

SOROCABA – No último fim de semana de campanha para o primeiro turno das eleições, os candidatos a prefeito estão deixando em segundo plano os meios eletrônicos e fazem corpo a corpo nas ruas, em Sorocaba. Na manhã deste sábado (7), foram para as ruas, principalmente nos bairros mais populosos.

O candidato do Republicanos, Rodrigo Manga, fez caminhada e carreata em bairros da zona norte. Os veículos levavam bandeiras do candidato. Neste domingo (8), ele visita a Feira da Barganha e se encontra com moradores da zona leste. Segundo a campanha, até o dia 15, Manga vai manter a rotina de caminhadas, carreatas, passeatas e contatos nas ruas e bairros. “É o que ele sempre fez", informou a assessoria.

A candidata do PSDB, Maria Lúcia Amary, começou o sábado em caminhada pela região central da cidade. Em seguida, a tucana percorreu feiras na zona norte. Apoiadores promoveram bandeiraços em pontos de maior movimento. Raul Marcelo, do PSOL, fez caminhada no centro. Os apoiadores se concentraram no cruzamento dos bulevares Braguinha e Barão e saíram em caminhada pelo centro. O candidato entrou em lojas e conversou com comerciantes e consumidores. “É o que faço sempre, ouvir o que as pessoas”, disse Marcelo.

A prefeita Jaqueline Coutinho, candidata à reeleição pelo PSL, participou de uma grande carreata, com os carros saindo de três pontos de encontro, nas zonas norte, oeste e leste. Centenas de veículos seguiram até o centro da cidade, com bandeiras e buzinaços. “É uma onda do bem, para fazer uma Sorocaba mais forte e unida para crescer”, disse a candidata.

Candidato do DEM, o médico Dr. Leandro realizou caminhada com apoiadores e carreatas com bandeiraço nas zonas sul e leste. “Nesta reta final, a presença nas ruas será reforçada, com caminhadas e carreatas”, disse a assessoria. Flaviano Lima, do Avante, fez corpo a corpo no Ceagesp. Carlos Pépper (Solidariedade) e Renan Santos (PDT) fizeram visitas a bairros.