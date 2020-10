Candidatos de Curitiba promovem debate próximo à casa de Greca

CURITIBA – A ausência do prefeito de Curitiba e candidato à reeleição, Rafael Greca (DEM), ao debate realizado na Band TV há duas semanas, foi o fato utilizado por oito dos 15 concorrentes à Prefeitura para promover um debate ao ar livre, nesta terça-feira, 20, na Praça Espanha, a cerca de 100 metros da casa de Greca. No evento na TV, o prefeito estava com covid-19, mas já havia informado anteriormente que não participaria do encontro.

O debate desta terça-feira está marcado para ser realizado às 13h30. Até o final da tarde de segunda-feira, 19, as candidatas Letícia Lanz (PSOL), Professora Samara (PSTU), e Camila Lanes (PC do B) e os candidatos João Arruda (MDB), Fernando Francischini (PSL), Renato Mocelin (PV), Eloy Casagrande (Rede) e Paulo Opuszkas (PT) haviam confirmado as presenças.

Após sorteio, cada concorrente poderá se apresentar por dois minutos e, em seguida, haverá uma troca de perguntas e respostas com uma mediadora. O debate é considerado, segundo os participantes, um “Ato Público” e poderá ser visto pela população no local e pelas redes sociais.