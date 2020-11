Candidatos à Prefeitura de São Paulo votam e mostram confiança em vaga no segundo turno

Enquanto aguardam o resultado da eleição na cidade de São Paulo, os 13 candidatos à Prefeitura da capital paulista compareceram às urnas para votar em uma disputa que está aberta segundo a quinta pesquisa da série Ibope/Estadão/TV Globo. Nela, o atual prefeito Bruno Covas (PSDB) é favorito a um lugar no segundo turno, mas ainda há indefinição sobre seu adversário.

Em linhas gerais, todos mostraram confiança em uma presença no segundo turno da eleição, incluindo aqueles que não estão muito cotados segundo as últimas pesquisas. Além do otimismo, os concorrentes evitaram falar sobre um possível apoio no segundo turno antes de sair o resultado final da eleição e de uma tomada de decisão dos partidos e coligações.

Na pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo divulgada no sábado, ele tem 38% das intenções, considerando apenas o universo dos votos válidos (sem brancos e nulos). Ele é seguido por Guilherme Boulos (PSOL), com 16%, Celso Russomanno (Republicanos), com 13%, e Márcio França (PSB), com 13%. No bloco dos demais candidatos, Artur do Val (Patriota), chega ao fim da campanha com 7%.

Pela primeira vez desde a redemocratização, o PT não terá protagonismo em uma eleição em São Paulo, segundo as últimas pesquisas. O candidato do partido, Jilmar Tatto, aparece com 6% – pior desempenho de um petista desde 1985. Já a ex-bolsonarista Joice Hasselmann (PSL) tem 3% e o ex-tucano Andrea Matarazzo (PSD), 2%. Os demais concorrentes ficaram com 1% ou menos.