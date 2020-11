Candidato a vereador em Magé é atacado a tiros em posto de gasolina

RIO - Um candidato a vereador em Magé, na Baixada Fluminense, foi atacado a tiros quando chegava para abastecer em um posto de combustíveis na noite de quinta-feira, 12. Além dele, um cabo eleitoral também estava no carro, que era blindado. Ninguém ficou ferido.

Imagens do circuito interno de monitoramento do posto mostra o momento em que Kleiton Sodré (PSL), conhecido como Kleiton Gatão, para em frente a uma das bombas de combustível. Poucos segundos depois, outro veículo para ao lado e é possível ver disparos saindo do banco do carona. Os tiros, contudo, não chegam a atravessar os vidros. Os criminosos fogem logo na sequência.

O caso foi registrado na 66ª DP (Piabetá), e a Polícia Civil investiga as circunstâncias do atentado.

O Estado do Rio, em especial a região da Baixada, tem registrado uma série de atentados contra candidatos ou seus colaboradores. No final de outubro, a cabo eleitoral Renata Castro, que prestava serviços para a família Cozzolino, foi assassinada em Magé um dia após prestar queixa por ameaças.

No início do mês, no Rio, o vereador e candidato à reeleição Zico Bacana (Podemos) foi atingido por um tiro de raspão na cabeça. Já na semana passada, um candidato a vereador em Duque de Caxias também foi alvo de disparos. Erick Saboia (Republicanos) teve seu carro atacado a tiros próximo à Reduc. Ele e o motorista não se feriram.