Candidato a vereador é morto a tiros em Nova Iguaçu; é o segundo caso em 11 dias

RIO – Um candidato a vereador em Nova Iguaçu foi morto a tiros no início da noite de sábado, 10, em um bar no bairro do Cabuçu. Ele foi alvejado por homens que estariam utilizando máscaras por volta das 18h30. É o segundo caso de candidato morto na cidade da Baixada Fluminense em 11 dias.

Domingos Barbosa Cabral, conhecido como Domingão, tinha 57 anos e concorria a uma vaga no Legislativo municipal pelo DEM. Ele chegou ser encaminhado à UPA da região, mas não resistiu aos ferimentos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) irá investigar o caso.

Em julho, Domingos Cabral chegou a ser detido por porte ilegal de arma em uma operação da polícia civil contra uma milícia que atua em Nova Iguaçu. Ele era irmão de um dos homens apontados como chefe do grupo.

No último dia 30, Mauro Miranda da Rocha, de 41 anos, candidato a vereador pelo PTC em Nova Iguaçu, foi assassinado a tiros quando estava em uma padaria no bairro do Rancho Fundo.