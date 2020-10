Candidato a vereador é assassinado em Nova Iguaçu

RIO – Mauro Miranda da Rocha, de 41 anos, candidato a vereador pelo PTC em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi assassinado a tiros nesta quinta-feira, 30, quando estava em uma padaria no bairro do Rancho Fundo.

Segundo a Polícia Militar, Rocha estava com dois amigos, identificados como Wagner, de 39 anos, e Edinaldo, de 40, quando homens entraram no estabelecimento, atiraram e conseguiram fugir. Até a noite desta quinta-feira, não havia informações sobre a identidade dos atiradores.

As três vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas o candidato a vereador, atingido na cabeça, no peito e em um dos braços, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os amigos de Rocha tiveram ferimentos nas pernas. Um deles já foi liberado do hospital e o outro seguia internado, na noite desta quinta-feira, com uma fratura na tíbia.

A polícia ainda não sabe se o crime tem ligação com o fato de Rocha ser candidato a vereador.