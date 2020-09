Candidato à reeleição, Rafael Greca é internado com covid-19 em Curitiba

CURITIBA - O prefeito de Curitiba Rafael Greca (DEM), candidato à reeleição, foi diagnosticado com a covid-19. No primeiro dia oficial da campanha eleitoral, Greca e sua mulher, Margarita Sansone, foram internados no Hospital Nossa Senhora das Graças, com quadro de pneumonia e testaram positivo para o novo coronavírus.

Por meio de nota, a assessoria informou que o casal está sob acompanhamento do médico Clóvis Arns da Cunha e da equipe de Infectologia do hospital.

Alguns candidatos foram às ruas na estreia da campanha e outros apostaram em lives.

Goura Nataraj (PDT) saiu às 6 horas da manhã para pedalar 36 quilômetros entre a nascente do Rio Belém (Zona Norte) e o Rio Iguaçu. Depois do passeio, criticou a falta de segurança no trajeto que percorreu e a poluição no Rio Umbará, que deságua no Rio Iguaçu.

O candidato do MDB, João Arruda, usou as redes sociais para apresentar sua candidatura e as propostas. Ex-deputado federal, falou sobre seu perfil pessoal, suas ações na Câmara dos Deputados, e agradeceu os 100 mil votos recebidos na campanha para o governo do Estado. “Fui relator do Simples Nacional”, destacou.

O deputado estadual Fernando Francischini (PSL) e sua vice, a major da PM Letícia Chu Pei Pan (PSL), realizaram caminhadas pela região gastronômica de Santa Felicidade e divulgaram que, durante a campanha, deverão focar as discussões na retomada da economia após a pandemia.

O médico João Guilherme (Novo) e a vice, Geovana Conti (Novo), realizaram uma carreata por diversos bairros.

“Começamos a nossa campanha seguindo todas as normas de segurança. É importante a gente discutir a cidade e queremos apresentar à população um jeito novo de se fazer política”, disse o candidato.

O professor Renato Mocellin (PV) e a vice Soraia Pozo (PV) também optaram por uma caminhada e fizeram plantios de árvores no Parque Barreirinha, na zona norte.

A candidata Caroline Arns (Podemos) saiu às ruas, mas para gravar seus programas eleitorais. “O primeiro dia foi dedicado a essas gravações e durante o trabalho muitas pessoas deram o apoio à candidatura”, informou a assessoria.

O PT apostou em uma plenária virtual do professor Paulo Opuszka para debater a mobilização e as pautas do setor durante a campanha. Nesta segunda, Opuszka fará uma live com a ex-presidente Dilma Rousseff.

Com a Live de Largada 50, o PSOL reuniu as candidatas Letícia Lanz e Giana de Marco, e as candidaturas para a Câmara Municipal em seu primeiro dia de campanha para apresentar propostas que serão debatidas nos próximos dias.

A candidata Marisa Lobo (Avante) se reuniu com apoiadores e definiu estratégias de campanha.