Candidato à reeleição, prefeito tem o maior tempo do horário eleitoral de Jundiaí

SOROCABA – A coligação do prefeito tucano de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, candidato à reeleição, tem o maior tempo na propaganda eleitoral na TV e no rádio, que começa nesta sexta-feira, 9. A chapa reúne, além do PSDB, PTB, MDB, PV, PSC, Republicanos, PP, Avante, PL e DEM, e vai dispor de 3,59 minutos para apresentar suas propostas. Em segundo lugar em pesquisas informais lideradas de longe pelo prefeito, o candidato da Rede, o ex-prefeito Pedro Bigardi, não terá um segundo sequer de propaganda, porque seu partido não atingiu a cota de representatividade na Câmara dos Deputados exigida pela legislação.

Segundo a assessoria de campanha, Machado fará apresentação de investimentos na educação, além de abordar projeções para o futuro de Jundiaí. No rádio, falará da trajetória do governo nos últimos quatro anos, alegando que reorganizou as contas da prefeitura e que houve a retomada de obras paradas. A assessoria de Bigardi informou que o candidato, fora do horário eleitoral, aposta em redes sociais para mostrar as realizações e conquistas de seu governo.

Com o segundo maior tempo, a candidata do PT, Daniela da Câmara, aproveitará seu 1 minuto e 11 segundos para apresentar seu histórico e sua experiência com a gestão pública. Na gestão de Bigardi, ela coordenou o plano diretor participativo do município.

Candidato do Podemos, em coligação como PSD, o médico Antônio de Pádua Pacheco vai usar seu tempo de 1 minuto e 8 segundos para deixar uma mensagem de otimismo em relação ao próximo ano. “Uma mensagem de recuperação da economia, de recuperação da saúde.” Marcus Dantas, do PSL, terá o mesmo tempo e vai falar de sua experiência como auditor da Receita Federal na operação Lava Jato e a intenção de combater a corrupção.

Outros candidatos que estão fora do horário eleitoral são Márcia Pará, do DC, e Silas Feitosa, do PRTB.