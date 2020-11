Candidato à reeleição, prefeito de Ribeirão Preto não vai a debate

RIBEIRÃO PRETO – O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira (PSDB), que tenta a reeleição, não compareceu ao debate previsto na emissora local TV Tathi na noite desta terça-feira, 24, em Ribeirão Preto. Suely Vilela (PSB) foi sabatinada por jornalistas do grupo de comunicação, conforme as regras estabelecidas para ausência de um dos candidatos. Segundo a emissora, Nogueira confirmou presença, mas menos de duas horas de antecedência sua equipe informou que ele não iria.

No primeiro turno, Nogueira teve 45% dos votos válidos e Suely, 20%. Pesquisa Ibope divulgada na noite desta segunda-feira (23) aponta que o prefeito tem 46% das intenções de voto e Suely está com 43%.

Na TV Tathi, Suely falou de suas propostas para saúde e educação e respondeu a perguntas dos jornalistas. Teve que dar explicações sobre prestação de contas durante sua gestão na USP e rebateu relatos de críticas a respeito de sua gestão. Comentou sobre orçamento municipal e, entre as medidas para combater o déficit no Instituto de Previdência do Município (IPM), repetiu sua proposta de vender imóveis.

No início do debate, o Grupo Tathi lamentou a ausência do candidato à reeleição e Suely disse acreditar que os eleitores ficaram decepcionados com o não comparecimento de Nogueira. “Estamos a cinco dias da eleição, seria fundamental a presença do candidato”, afirmou.

Na próxima sexta-feira, está previsto mais um debate. Desta vez, será O último debate está previsto para a noite de sexta-feira, 27, na EPTV – afiliada à Globo.