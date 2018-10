‘Broadcast Político’ terá acesso a conteúdo livre no domingo

O Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real da Agência Estado voltado à cobertura da política nacional, vai abrir seu conteúdo neste domingo. No dia da eleição, todas as informações - em geral restritas a assinantes - poderão ser acessadas pelo público por meio da internet.

A plataforma reúne notícias, entrevistas, reportagens, bastidores das principais campanhas, vídeos, comentários e análises exclusivas, produzidos pelo time de jornalistas da agência. No dia da eleição, uma equipe de aproximadamente 80 profissionais trará todos os detalhes da votação, o dia dos candidatos, o andamento da apuração e o resultado das urnas.

No Broadcast Político, é possível encontrar ainda conteúdo resultante de diversas parcerias, pensadas com o objetivo de auxiliar clientes na compreensão dos acontecimentos e na tomada de decisões. Nessa lista, estão a consultoria internacional de risco Eurasia Group, a ferramenta de monitoramento legislativo Inteligov e o site jurídico Migalhas.

O terminal traz também, em primeira mão, o FGV #NasRedes, uma análise produzida pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas (DAPP-FGV), com base no monitoramento dos temas políticos que movimentam as redes sociais.

Os leitores terão disponível a página especial Eleições 2018, que reúne as melhores análises e reportagens produzidas no decorrer da campanha presidencial deste ano. É o caso do Análise Política+, que reúne análises e notas de bastidores. Ou ainda do Direto ao Ponto, análise em vídeo sobre os principais acontecimentos do dia.

Ali, estão publicadas também as matérias da série O Caminho do Voto, que percorreu alguns dos principais colégios eleitorais do Nordeste brasileiro para entender o que move o eleitor dessa região. Ou ainda os textos da série Eleições pelo Brasil, que aborda o impacto da realidade regional nas principais corridas presidenciais. Já a série Economia nas Eleições destrincha as propostas dos principais candidatos à Presidência da República para essa área e traz um panorama completo do que esperar do próximo governo.