Bolsonaro vai a 26%; Haddad e Ciro têm 13%, diz pesquisa

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 14, revela que Jair Bolsonaro (PSL) oscilou dois pontos porcentuais para cima e chegou a 26% das preferências na campanha presidencial das eleições 2018. Fernando Haddad (PT) avançou de 9% para 13% e ficou com a mesma taxa de Ciro Gomes (PDT), que permaneceu com o índice do levantamento anterior.

Geraldo Alckmin (PSDB) oscilou um ponto para baixo, de 10% para 9%, enquanto o recuo de Marina Silva (Rede) foi de três pontos (11% para 8%) em relação à pesquisa feita na segunda-feira.

Em relação ao período anterior ao atentado, Bolsonaro já cresceu quatro pontos porcentuais. O candidato foi esfaqueado em Juiz de Fora (MG) na quinta-feira passada, quando participava de um evento de campanha.

Bolsonaro também lidera no quesito rejeição: 44% dos eleitores dizem que não votarão nele de jeito nenhum. Ele é seguido por Marina (30%), Haddad (26%), Alckmin (25%) e Ciro (21%).

O levantamento foi feito entre quinta (13) e sexta (14), ouvindo 2.820 eleitores em 187 cidades, com uma margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela Folha e pela Rede Globo. O registro na Justiça Eleitoral foi feito sob o número BR 05596/2018.