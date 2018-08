Bolsonaro tem encontro com empresários e sugere Flávio Rocha para ministério

O deputado Jair Bolsonaro, candidato à Presidência pelo PSL, ampliou os esforços para conquistar apoio do empresariado com um encontro na sexta-feira passada em São Paulo. O evento, que ocorreu na manhã seguinte ao primeiro debate entre presidenciáveis na TV, reuniu algumas dezenas de representantes do setor produtivo, mas foi realizado sem alarde.

O café da manhã foi promovido por Fábio Wajngart, dono de uma empresa de pesquisas de audiência e colaborador da campanha de Bolsonaro, e reuniu empresários e executivos interessados em ouvir as propostas de governo do deputado.

Dono da rede varejista Riachuelo, Flávio Rocha ocupou lugar de destaque na plateia que se formou ao redor do candidato. Durante o encontro, o anfitrião chegou a sugerir que Rocha compusesse o futuro ministério de Jair Bolsonaro, que reagiu positivamente à ideia. Rocha não quis comentar sobre o assunto. O empresário chegou a se lançar como pré-candidato pelo PRB, mas recuou da empreitada. Seu partido fechou apoio à candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) juntamente com outros partidos do chamado Centrão. Em conversa com o Estado, Rocha afirmou que esteve no evento, mas que não tem posição fechada em relação à corrida presidencial. "Acho que estamos numa situação que faz todo sentido o voto útil", limitou-se a dizer.

Entre os presentes, segundo relatos, estavam nomes como o dono da construtora Tecnisa, Meyer Nigri; o dono da Centauro, Sebastião Bomfim Filho, e o presidente do conselho da Localiza, Salim Mattar. Procurados, não concederam entrevista.

Segundo relatos de presentes, Bolsonaro fez um discurso moldado ao grupo que o cercava e enfatizou sua adesão ao ideário liberal na economia. Ele se disse favorável, por exemplo, à analise da venda de algumas partes da Petrobrás. Também manifestou concordar com a associação entre a Embraer e a americana Boeing diante do aumento da concorrência externa no setor de aviação. Voltou a falar, contudo, que é preciso brecar o avanço da China, que tem comprado terras no Brasil.

Com o evento, Bolsonaro tenta aumentar a adesão a sua candidatura entre o empresariado. Como revelou o Estado em julho, o candidato do PSL fez sua estreia num evento com grandes empresários em abril a convite de Abilio Diniz. Na ocasião, estiveram presentes Candido Bracher, presidente do Itaú Unibanco; David Feffer, presidente do conselho da Suzano, José Roberto Ermírio de Moraes, do Votorantim, entre outros.