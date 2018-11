‘Bolsonaro tem apoio e vai durar anos’, diz José Dirceu

O ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu (PT) afirmou nesta segunda-feira, 12, que o governo de Jair Bolsonaro (PSL) deve durar muito anos, pois tem base popular. “É uma luta de longo prazo, não nos iludamos, não é de curto prazo. É um governo que tem base social, muita força e muito tempo.” O petista afirmou que a derrota do partido na última eleição não foi apenas “política, mas ideológica”.

Dirceu estava no Tuca, o teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), lançando seu livro de memórias. Começou sua palestra com uma autocrítica. “Muitas vezes nós nos desviamos. Temos que ter a coragem de dizer isso e eu tenho.” Sua autocrítica se estendeu a práticas petistas no governo. Disse que o partido se distanciou do cotidiano da população nos 13 anos em que esteve no poder. Completou sua crítica às relações da sigla com o combate à corrupção – Dirceu está condenado a 30 anos e 9 meses de prisão na Lava Jato.

Lembrou o uso político que esse combate teve no passado. “Digo isso não porque não tenhamos que combater a corrupção, porque não precisemos rever nossos erros principalmente sobre o sistema de financiamento de campanhas.”

Por fim, classificou o momento em que o País passa como uma contrarrevolução. “Uma regressão cultural e política.” Para ele, as forças de oposição não devem se perder em debates que as dividem. “Cada um tem de cumprir seu papel. Lá na frente a gente se encontra.”