Bolsonaro tem 58% dos votos válidos no 2º turno, diz pesquisa

Com 16 pontos porcentuais de vantagem sobre o adversário, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) largou como favorito na primeira pesquisa eleitoral do segundo turno da eleição presidencial, feita pelo instituto Datafolha. Ele aparece com 58% das preferências, contra 42% de Fernando Haddad (PT), quando se consideram apenas os votos válidos, sem contar indecisos, nulos e brancos.

Quando se analisa o eleitorado total, a distância entre os dois é menor: 49% para Bolsonaro e 36% para Haddad. Brancos e nulos somam 8%, enquanto 6% disseram estar indecisos.

A vantagem do candidato do PSL se deve primordialmente ao eleitorado masculino, no qual vence por 63% a 37% dos válidos. No feminino, o placar é apertado: 52% a 48% – empate técnico no limite da margem de erro.

No primeiro turno, Bolsonaro teve 46% dos votos válidos e 42% dos totais. Já Haddad conquistou 29% dos válidos e 27% dos totais.

Como ainda há eleitores indecisos, e como os nulos e brancos podem migrar para os dois candidatos, é possível a ocorrência de oscilações fortes nos resultados até o dia da eleição. Qualquer transferência direta de eleitores de um candidato para outro tem impacto duplo: a perda ou ganho de um ponto significa alteração de dois pontos na distância entre os dois.

Vantagem de Bolsonaro é a maior de um candidato desde 2002

A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira, 10, pelo jornal Folha de S.Paulo, um dos contratantes do levantamento. A vantagem de Bolsonaro é a maior na largada de um segundo turno desde 2002, quando a primeira pesquisa Datafolha da reta final mostrou 64% dos votos válidos para o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ante 36% para José Serra (PSDB). No final, Lula venceu por pouco mais de 61%.

No atual Datafolha, a única região em que o candidato do PT fica à frente de Bolsonaro é o Nordeste (62% x 38% dos votos válidos). No Sudeste, região mais populosa do País, o candidato do PSL vence por 63% a 37%. No Sul e no Centro-Oeste, Bolsonaro teria as maiores vantagens se a eleição fosse hoje: 70% a 30% e 69% a 31%, respectivamente.

Na região Norte, onde o PT costumava ficar à frente nas disputas presidenciais anteriores, haveria uma vantagem de onze pontos porcentuais para Bolsonaro: 56% a 44%.

Votos do 1º turno x pesquisa do segundo turno

Comparando-se os votos válidos da pesquisa com o resultado registrado nas urnas no último domingo, Haddad avançou 18 pontos porcentuais no Sudeste, e o adversário, 10 pontos. No Nordeste, ambos subiram 12 pontos cada. Tanto no Norte quando no Centro-Oeste, o avanço de Bolsonaro foi de 13 pontos, e o de Haddad, de 8. No Sul, o candidato do PSL teve crescimento de 13 pontos, e o petista, de 10.

No recorte do eleitorado por região, a maior vantagem de Bolsonaro se dá entre os evangélicos: 70% a 30%. Entre os católicos, a disputa está mais parelha: 53% para o capitão reformado, 47% para o ex-prefeito de São Paulo.

O Datafolha mostrou ainda que o apoio a Bolsonaro cresce de acordo com a renda e a escolaridade. Com Haddad ocorre o contrário.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00214/2018 e foi contratada pelo jornal Folha de S. Paulo e pela Rede Globo. Foram ouvidas 3.235 pessoas em 227 municípios do País.

A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95% — o que quer dizer que há 95% de chance de os resultados representarem a realidade.