Bolsonaro vai a 28% e Haddad, a 16%, aponta pesquisa

Pesquisa Datafolha divulgada na madrugada desta quinta-feira, 20, mostra o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, com 28% das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad (PT), com 16%, e Ciro Gomes (PDT), com 13%.

Em relação ao levantamento anterior, divulgado no dia 14, Bolsonaro oscilou dois pontos para cima, e Haddad subiu três. Ciro manteve a taxa. Os candidatos do PT e do PDT permanecem em empate técnico, já que a margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais.

O tucano Geraldo Alckmin aparece com 9%, mesmo índice da semana anterior. Marina Silva (Rede) oscilou de 8% para 7%.

Bolsonaro se manteve na liderança do quesito rejeição, com 43%, seguido de Marina (32%) e Haddad. O petista viu sua rejeição subir de 26% para 29%

Nas simulações de segundo turno, Ciro é o único que fica à frente de Bolsonaro, com o placar de 45% a 39%. Em um confronto entre os candidatos do PT e do PSL, haveria empate, com 41% para cada um.

Foram ouvidas 8.601 pessoas de 323 municípios na terça e na quarta-feira. Os contratantes foram a Folha de S.Paulo e a TV Globo. O registro na Justiça Eleitoral foi feito sob o protocolo BR-06919/2018.