Bolsonaro rejeita avaliação de que esteja politicamente isolado

RIO - O pré-candidato do PSL ao Planalto , Jair Bolsonaro, reclamou na tarde desta segunda-feira, 23, das avaliações de que está politicamente isolado. Em palestra promovida pelo Clube da Aeronáutica, no Rio, ele acusou ainda plataformas de relacionamentos na internet de tentar "censurar" sua campanha.

"Eles sabem que estamos dando dor de cabeça. Buscam de toda forma nos tirar de combate, afirmou. "Sou imbroxável", ressaltou, para risos da plateia. "Estou numa briga de poder."

Bolsonaro disse que ainda espera a resposta da professora de direito Janaina Paschoal, filiada ao PSL. Sobre a decisão de Janaína de exigir tempo para avaliar o convite, ele disse que não quer "cordeirinho" e fez elogios à autora do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Citou ainda o senador Magno Malta (PR-ES) e general Augusto Heleno Ribeiro, filiado ao PRP, que chegaram a ter seus nomes cogitados como candidatos à vice.

"Eu não estou isolado. O Magno está comigo. O Heleno está comigo e a Janaína estará de qualquer maneira. Então, tenho três vices. Isso não é isolamento."

Ao falar sobre política econômica, voltou a dizer que não entende da área e avaliou que os economistas, no entanto, sabem e "quebraram" o País. Aproveitou para atacar especialmente o pré-candidato do MDB. Ele disse que Henrique Meirelles, nos oito anos Em que comandou o Banco Central, no governo Lula, foi "um dos responsáveis pela desgraça do Brasil, economicamente falando".