Bolsonaro reclama de perda de assinantes em canal do YouTube

O pré-candidato do PSL à presidência, o deputado federal Jair Bolsonaro, reclamou nesta sexta-feira, 8, com YouTube que seu canal no YouTube perdeu a maioria de seus 537 mil inscritos.

“Atenção @YouTubeBrasil perdemos nossa conta por algum motivo e foi reativada mas sem os mais de 537.000 inscritos aparecendo agora somente com 532”, escreveu o pré-candidato em sua conta no Twitter. “Muitos alegam não conseguir se inscrever bem como nosso alcance está brutalmente reduzido. Tentamos solução há dias sem sucesso!”

Até a tarde desta sexta, o YouTube não tinha respondido à mensagem em seu canal oficial.

Numa outra postagem, Bolsonaro voltou a reclamar da perda de assinantes e pediu para que seus partidários voltem a assinar o canal.

Bolsonaro é bastante ativo nas redes sociais e recorre a seus canais oficiais para divulgar material de campanha.