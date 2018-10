Bolsonaro recebe 61,38% dos votos válidos em Londres; Haddad tem 38,44%

LONDRES - O candidato pelo PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, recebeu 61,38% dos 8.405 votos válidos dos brasileiros em Londres neste domingo. O candidato pelo PT, Fernando Haddad, teve 38,44% do total.

O cálculo foi feito pelo Broadcast com base nos resultados individuais das 33 seções de votação na Embaixada do Brasil em Londres - em uma delas, houve votação manual.

O Consulado do Brasil no Reino Unido não pode ainda revelar os números oficiais à espera da confirmação dos números apresentado pela seção eleitoral ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Bolsonaro obteve um total de 5.159 votos e Haddad, 3.231. De todas as urnas apuradas, incluindo votos brancos e nulos, foram registradas votação de 9.057 eleitores na capital britânica. No primeiro turno, participaram do pleito 9.715 brasileiros.

A quantidade de votos nulos e brancos ficou em 658 neste segundo turno. Na primeira etapa da eleição esses votos que não são contabilizados somaram 362 em Londres, uma diferença de 296 votos ou um crescimento de quase 82%.

A escolha pelo candidato do PSL na capital britânica do início do mês para agora foi elevada em pouco mais de 10 pontos porcentuais. Na primeira etapa de votação, ele recebeu 51,29% dos votos válidos ante 29,76% de Ciro Gomes (PDT) e de 10,9% de Fernando Haddad (PT). No caso de Haddad, a expansão do primeiro para o segundo turno foi de quase 28 pontos porcentuais.