Bolsonaro planeja 'lives' no horário eleitoral para driblar pouco tempo de TV

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) disse, nesta terça-feira, 21, que vai fazer uso de "Lives" nas redes sociais, no horário eleitoral, para driblar os menos de quinze segundos que tem de campanha na televisão. O candidato afirmou que a ideia é chamar os eleitores para as lives assim que começar a propaganda.

"Em 15 segundos, vou conseguir falar falar um pouquinho de mim. Tá bom demais. Há uma ideia de que, segunda, quarta e sexta, quando há propaganda para presidente, quando começar, sempre nesse horário da noite, a gente fazer um live e chamar o eleitor", explicou.

+ Campanha de Alckmin convoca 'guerra contra bolsominions' nas redes sociais

A aposta nas redes sociais tem sido central na estratégia do candidato para a corrida presidencial. Bolsonaro é o candidato com o maior engajamento de seguidores na internet. Em julho, levantamento do Estado encontrou 83 páginas de seguidores do capitão que fazem campanha e beneficiam o candidato do PSL. Essas páginas quadruplicam sua relevância na rede, em relação ao alcance da página oficial de Bolsonaro.

Caso leve o plano a frente, não será a primeira vez que o candidato recorre à rede social para se contrapôr à programação da TV. Na primeira semana de agosto, o candidato realizou uma sabatina com transmissão em sua página oficial no Facebook, com entrevistadores escolhidos pela própria campanha. A entrevista ocorreu no mesmo dia e horário em que estava prevista outra sabatina com Bolsonaro, no canal GloboNews, remarcada a pedido do candidato.