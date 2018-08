Bolsonaro lidera disputa com 22% das intenções de voto em cenário sem Lula, indica pesquisa

Pesquisa Datafolha divulgada na madrugada desta quarta-feira, 22, mostra que o deputado Jair Bolsonaro (PSL) tem 22% das intenções de voto e lidera a disputa pela Presidência, no cenário em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é excluído da corrida. A seguir vem Marina Silva (Rede), com 16%.

No cenário com Lula, o petista assume a liderança, com 39%, 20 pontos porcentuais a mais do que Bolsonaro, que fica na segunda posição, seguido de Marina (8%), Geraldo Alckmin (PSDB, 6%) e Ciro Gomes (PDT, 5%).

Lula é o candidato oficial do PT, mas o próprio partido já prepara sua substituição pelo ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, já que o ex-presidente pode ser declarado inelegível a qualquer momento. Ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e está preso desde o dia 7 de abril.

No cenário sem Lula, Haddad tem apenas um décimo das intenções de voto do principal líder petista: 4%. O ex-prefeito aparece empatado com o candidato do Podemos, Alvaro Dias, que também tem 4%, e atrás de Alckmin (9%) e Ciro Gomes (10%).

Os números do Datafolha são semelhantes ao da pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada na segunda-feira.

Para medir o impacto da eventual substituição do ex-presidente na chapa petista, o Datafolha perguntou aos entrevistados: “O apoio de Lula levaria você a escolher um candidato?” A maior parte (48%) respondeu que não votaria nessa pessoa. Outros 31%, porém, afirmaram que com certeza optariam pelo candidato apoiado pelo petista, e 18% disseram que “talvez” votassem.

No quesito rejeição, Bolsonaro é líder: 39% dizem que nunca votariam nele. A seguir aparecem Lula (34%), Alckmin (26%), Marina (25%) e Ciro (23%).

O Datafolha ouviu 8.433 eleitores entre os dias 20 e 21 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR 04023/2018.