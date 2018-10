Bolsonaro está liberado para ir a debates, dizem médicos

O candidato do PSL ao Planalto, Jair Bolsonaro, foi submetido nesta quinta-feira, 18, no Rio de Janeiro, a uma avaliação médica de profissionais do Hospital Albert Einstein. De acordo boletim divulgado pela equipe médica, Bolsonaro apresenta boa "evolução clínica e a avaliação nutricional evidenciou melhora da composição corpórea, mas ainda exigindo suporte nutricional e fisioterapia". Se Bolsonaro quiser, ele poderá participar dos debates na última semana do segundo turno, segundo a reportagem do Estado apurou.

O hospital acrescentou também que a colostomia apresenta boa evolução, mas ainda traz algumas limitações ao paciente. Bolsonaro foi esfaqueado durante ato de campanha em 6 de setembro, em Juiz de Fora (MG).

Candidato em Roraima visita Bolsonaro

Pela manhã, Bolsonaro recebeu a visita do candidato a governador de Roraima Antônio Denarium (PSL) para tratar sobre medidas de um eventual governo do partido para a questão da entrada de venezuelanos no Estado.

Denarium afirmou que Roraima não tem a infraestrutura suciente para receber uma "migração desordenada". "Os venezuelanos estão entrando no Brasil como refugiados, e como refugiados eles não têm restrição pra entrar. Roraima é um Estado que tem pouco mais de 500 mil habitantes e não tem infraestrutura suficiente para receber essa migração desordenada. Temos que criar regras juntamente com nosso presidente da República Jair Bolsonaro".

O candidato ao Executivo estadual enumerou o que quer de Bolsonaro. "As medidas seriam a apresentação de passaporte, atestado de vacinação e também de antecedentes criminais, ou então um mecanismo para alterar a legislação do jeito que está", afirmou. Segundo Denarium, "esse problema não é só de Roraima, é um problema do Brasil que eu, junto com o nosso presidente, vamos ter que ter uma solução". Para ele, "ou se interioriza os venezuelanos, ou se toma medidas de restrição". "Da forma que está é insustentável", declarou.