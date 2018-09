Bolsonaro encontra-se estável e com nítida melhora clínica, diz boletim médico

O candidato à Presidência nas eleições 2018, Jair Bolsonaro (PSL), permanece "estável e apresenta nítida melhora clínica e laboratorial, sem nenhuma evidência de infecção", informou boletim médico divulgado na manhã deste domingo, 9, pelo Hospital Albert Einstein.

Bolsonaro seguirá internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, segundo o boletim, com "jejum oral, recebendo nutrientes por via endovenosa".

O quadro abdominal de Bolsonaro apresentou melhora nas últimas 24 horas, informa o boletim médico, destacando que o paciente tem tido progresso no tempo de permanência fora do leito e caminhada. Um novo boletim será divulgado às 18h deste domingo.

Bolsonaro está internado desde sexta-feira, 7, no hospital na zona sul de São Paulo, em recuperação depois de ter levado uma facada durante campanha em Juiz de Fora (MG), na quinta, 6.

O clima nesta manhã é tranquilo na porta do Hospital Albert Einstein, com a presença de alguns poucos simpatizantes do militar, que só está autorizado a receber visitas da família. Já a imprensa tem presença maciça em frente ao hospital. A expectativa é que mais simpatizantes de Bolsonaro cheguem ao longo do dia.