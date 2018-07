Bolsonaro cancela participação em 'Cúpula Conservadora das Américas'

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), cancelou a sua participação na “Cúpula Conservadora das Américas”, evento criado com representantes políticos da direita latino-americana para contrapor o Foro de São Paulo. A cúpula está sendo organizada pelos deputados Fernando Francischini (PSL-PR) e Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). O motivo, segundo o Estado apurou, seria o custo do evento, orçado em cerca de R$ 200 mil. O nome do economista Paulo Guedes, que coordena o projeto de economia da chapa de Bolsonaro, também foi retirado dos palestrantes.

A informação foi publicada em suas redes sociais, mas apagada logo em seguida. O Estado apurou que o candidato está desconfortável com o custo do evento. Segundo assessores do deputado, Bolsonaro teria ficado irritado porque lhe apresentaram uma “conta” de R$ 200 mil de custo do evento. Ao Estado, a organização do evento respondeu que a reunião custaria “máximo R$ 100 mil”, que seriam pagos pela Fundação Índigo, ligada ao partido.

O grupo vem organizando a cúpula há cerca de dois meses. A ideia era que o evento fosse um contraponto ao Foro de São Paulo, marcado para o período entre os dias 15 e 17 de julho, em Cuba, e que deve reunir representantes da esquerda de vários países.