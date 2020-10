‘Auxílio emergencial é tentativa de compra de voto’, diz Joice

Candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo, a deputada federal Joice Hasselmann disse nesta quinta-feira, 22, durante sabatina do Estadão, que a discussão sobre a criação de uma renda básica emergencial na cidade neste momento “é uma tentativa de compra de votos” promovida pelo governo Bruno Covas (PSDB). Ela disse ainda que Celso Russomanno (Republicanos) é um representante do Centrão, grupo que, segundo ela, “estuprou” o presidente Jair Bolsonaro.

Para Joice, “não é por bondade, pelo coração enorme do prefeito que eles estão discutindo isso (renda emergencial) na Câmara aos 48 do segundo tempo, na boca da eleição”, disse a candidata, ao ressaltar: “Eu não sou contra o auxílio emergencial. Votei pelo auxílio de R$ 600 na Câmara, quando o governo queria R$ 200. Agora, a gente tem pensar o seguinte: o dinheiro vem de onde?”

Joice afirmou ser contra programas de financiamento de longo prazo, dizendo que seu objetivo é garantir que as pessoas sejam capazes de gerar a própria renda.

Centrão

“Para ele (Russomanno) ser de direita, tem de nascer de novo. O Celso Russomanno é a expressão do pior Centrão que nós temos no País: esse centrão que estuprou o governo Bolsonaro assim que eu saí da liderança do governo”, disse Joice. “Saí numa sexta, no sábado o Centrão estuprou o governo e levou R$ 200 bilhões em cargos, bancos públicos, órgãos públicos. Então, imagina o que eles não farão nos cofres da Prefeitura”, afirmou.

PSL

A candidata disse que havia “colocado R$ 50 milhões” em recursos do fundo eleitoral em seu partido, com sua eleição (que teve mais de 1 milhão de votos), ao justificar o fato de que sua campanha recebeu cerca de R$ 2 milhões em recursos do fundo eleitoral mas ela oscila entre 1% e 2% nas pesquisas de intenção de voto. “Minha campanha é uma campanha de reposicionamento do PSL, que ficou nesse vai e vem, ‘é bolsonarista, não é bolsonarista’. É através dessa candidatura em São Paulo que o reposicionamento nacional virá.”

Impostos

A candidata fez uma promessa de redução linear de 20% no IPTU na cidade. Para isso, disse ela, fará “gestão séria e eficiente, cortando comissionados, revendo contratos”. “Em uma conta de padaria, se eu cortar 20% linear, vou ter R$ 2 bilhões a menos. A expectativa para o ano que vem de dinheiro público para subsídio o transporte coletivo, subsídio que enche a burra de gente ligada às máfias, deve ultrapassar R$ 4 bi. Se eu baixar 20% do IPTU de todo mundo, metade do dinheiro que vai para máfia do transporte vai para essa conta”, disse.

Transporte

Joice afirmou ainda que vai rever e romper os contratos das empresas de ônibus da cidade, que foram assinados no ano passado. “Vou mostrar por A mais B que o modelo de licitação é montado para que sempre as mesmas empresas ganhem. Ela afirmou que fará uma nova licitação e que quer ver “briga de foice” por empresas que querem operar na cidade. “Tem muitas cidades que não têm subsídio”, afirmou. “Aqui, a Prefeitura tem de enfiar a mão no bolso do cidadão todo o ano e colocar no bolso dessas empresas.”

Vacina

Ao comentar o atrito entre os governos João Doria (PSDB) e Bolsonaro sobre o tema das vacinas contra o coronavírus, a candidata disse que “é uma palhadaçada o que ele (Bolsonaro) está fazendo. A gente está falando de vidas”, ao se recusar a usar a vacina do Instituto Butantã, produzida em parceria com a China. Sobre o fato de fazer o Ministério da Saúde recuar no anúncio da parceria com São Paulo, Joice disse que o que o ex-aliado estava fazendo era “molecagem”. “O presidente sabia (do acordo). Fez molecagem, porque tem ciúmes de qualquer um que tem brilho próprio (referindo-se ao ministro Eduardo Pazzuello)”. Joice disse ser a favor da vacinação em massa, mas não da obrigatoriedade.

Diversidade

A candidata foi questionada sobre a promoção da Parada LGBT+ na cidade, uma vez que já teria criticado o uso de verbas públicas para o evento. Joice respondeu citando também a Marcha para Jesus, evento que ocorre no mesmo fim de semana da parada. “Não tem de ter verba pública se a Prefeitura consegue fazer parcerias com a iniciativa privada”, disse, ao afirmar que defende que os eventos sejam realizados.

Estratégia

Após chamar Márcio França (PSB) de “gângster”, Filipe Sabará (Novo) e Arthur do Val (Patriota) de “meninos” e das críticas feitas a Russomanno, a candidata foi questionada se a postura agressiva era uma estratégia de campanha para obter votos da direita. Ela negou. “Disse que Guilherme Boulos (PSOL), que é apoiado por um presidiário (referindo-se ao ex-presidente Lula), será um presidiário na minha gestão, porque na primeira invasão que ele organizar ele vai em cana”, afirmou a candidata.

Violência contra a mulher

A candidata afirmou que irá criar um “voucher aluguel” por um período de seis meses a um ano para mulheres que forem vítimas de violência doméstica. Joice disse que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, deveria ter sido expulso do PSL por envolvimento das acusações do uso de laranjas para preenchimento de cotas de mulheres nas últimas eleições.