Ator de Star Wars une forças ao 'Hulk' em campanha pelo título de eleitor no Brasil

Astros do cinema voltaram a convocar os brasileiros às urnas na reta final das campanhas para incentivar jovens de 16 e 17 anos a tirarem o título de eleitor. Desta vez, os atores Mark Rufallo, que interpreta o Hulk nos filmes dos estúdios Marvel, e Mark Hamill, conhecido por dar vida ao personagem Luke Skywalker na saga de Star Wars, publicaram em português no Twitter.

Rufallo voltou a usar suas redes sociais para pedir aos seus seguidores brasileiros que não percam o prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tirem o título de eleitor até 4 de maio. Agora, ele prometeu que vai compartilhar cinco vídeos que incentivem a votação. “Vamos bombar essa campanha! A democracia e o planeta saem ganhando”, publicou no Twitter neste domingo, 1.

O comentário do ator endossou uma campanha que incentiva os adolescentes a participarem das eleições e do debate político no Brasil. Com site próprio, a ação chamada “Olha o Barulhinho” foi desenvolvida pela agência Quid, que se apresenta como um “laboratório de comunicação e mobilização para causas” e desenvolve ações políticas no ambiente digital. A campanha teve adesão de estrelas como Leonardo DiCaprio e a cantora Anitta, que teve uma postagem em suas redes compartilhada pelo TSE.

Galera do Brasil! Deem RT aqui com os vídeos que vocês fizeram incentivando outros jovens a tirar o título. Vou repostar 5 vídeos antes da data limite de 4 de maio. Vamos bombar essa campanha! A democracia e o planeta saem ganhando. https://t.co/Cl57pzWi0f — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 1, 2022

Hamill aproveitou a deixa do colega e respondeu à publicação: “Tirem o título de eleitor até 4 de maio, jovens do Brasil! May the 4th be with you...ALL!”, escreveu.

No texto, o ator fez referência a uma frase icônica de Star Wars - “May the force be with you” (em português, “Que a força esteja com você”) para lembrar a data limite que os jovens podem tirar o título de eleitor.

O trocadilho, inclusive, é conhecido e usado pelos fãs da franquia para celebrar o universo da série de filmes neste mesmo dia. Neste ano, o chamado "Star Wars Day" coincidiu com a data estipulada pela Justiça Eleitoral brasileira.

Tirem o título de eleitor até 4 de maio, jovens do Brasil! May the 4th be with you...ALL! pic.twitter.com/JmlC8qFYZV — Mark Hamill (@MarkHamill) May 2, 2022

Em inglês, a palavra “May” é usada para dar o sentido hipotético da frase, mas é também a forma como se escreve “maio”. Ele também trocou a palavra “force” (força), por “fourth” (quarto dia do mês), já que as duas têm pronúncia parecida no idioma. Apesar de perder a similaridade na pronúncia, a tradução pode ser entendida como: “Que 4 de maio esteja com você”.