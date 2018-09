Após ataque a Bolsonaro, grupo faz manifestação na Avenida Paulista

Após o atentado contra o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, esfaqueado em Juiz de Fora (MG), na quinta-feira, 6, um ato foi convocado para este domingo na Avenida Paulista. Organizado por apoiadores do candidato do PSL, o evento ocorre na porta da TV Gazeta, e antecede o Debate TV Gazeta-Estadão-Jovem Pan com os candidatos ao Planalto nas eleições 2018.

Internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 7, Bolsonaro não poderá mais comparecer ao debate deste domingo. No sábado, militantes do PSL anunciaram o ato na porta da TV em apoio ao candidato. Por volta das 15h, cerca de 100 apoiadores caminharam do Museu de Arte de São Paulo (MASP) até a emissora. Aos gritos de “Força, Bolsonaro”, o grupo está filmando o evento - os organizadores prometem entregar as imagens à família Bolsonaro. Na linha de frente, um grupo de mulheres defende o porte de armas.

Um outro encontro, o Ato pela Democracia em Repúdio à Violência, agendado para as 16hs, teria a presença dos candidatos Marina Silva (Rede), Guilherme Boulos (PSOL), Geraldo Alckmin (PSDB) e Christian Lohbauer, vice na chapa de João Amoedo (NOVO). O evento, entretanto, foi cancelado, e deverá ser reagendado para um momento em que mais presidenciáveis possam comparecer.